Рекрутеры рассказали о новой платформе для онлайн-собеседований

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В пресс-службе компании HeadHunter рассказали о новой платформе для онлайн-собеседований.
Рекрутеры рассказали о новой платформе для онлайн-собеседований
  • РИА Новости

Об этом сообщает Newinform.

«Собеседования в онлайн-формате удобны тем, что их можно проводить «здесь и сейчас» из любой точки мира. Тренд на удалёнку сохраняется, и большинство сотрудников в Москве и Петербурге остаются на этом режиме работы», — заявили в компании.

Там отметили, что часть компаний продолжает нанимать работников, рекрутерам удобно собеседовать кандидатов без использования сторонних платформ.

«Мир уже, конечно, не будет прежним после пандемии. Многие компании были вынуждены в срочном порядке перейти на удалённый формат», — сказали в пресс-службе.

В HeadHunter добавили, что для некоторых отраслей этот переход оказался сложным и непривычным, но вынужденный толчок рынка труда позволил выйти на новый уровень развития бизнес-процессов и наладить электронный документооборот.

Ранее ведущий эксперт Института современного развития, экономист, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников в беседе с URA.RU оценил влияние ситуации с коронавирусом на российские компании.

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