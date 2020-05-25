Военная полиция России начала сопровождать транспорт в Идлибе

Российская военная полиция с 25 мая начала сопровождать колонны гражданского автомобильного транспорта на участке стратегически важной трассы М4 в Идлибе.

Об этом информирует Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Благодаря совместной работе ЦПВС с местными администрациями в сирийских провинциях Эль-Ракка и Эль-Хасеке с 25 мая организовано сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населёнными пунктами Айн-Исса и Тель-Тамр (дистанция более 160 км)», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее в ЦПВС сообщили, что в сирийской провинции Хасеке прошло российско-турецкое патрулирование.

В марте сирийские террористы заложили взрывчатку на маршруте турецкой колонны в Идлибе.