Военная полиция России начала сопровождать транспорт в Идлибе
- globallookpress.com
Об этом информирует Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.
«Благодаря совместной работе ЦПВС с местными администрациями в сирийских провинциях Эль-Ракка и Эль-Хасеке с 25 мая организовано сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населёнными пунктами Айн-Исса и Тель-Тамр (дистанция более 160 км)», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее в ЦПВС сообщили, что в сирийской провинции Хасеке прошло российско-турецкое патрулирование.
В марте сирийские террористы заложили взрывчатку на маршруте турецкой колонны в Идлибе.