Военная полиция России начала сопровождать транспорт в Идлибе

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Российская военная полиция с 25 мая начала сопровождать колонны гражданского автомобильного транспорта на участке стратегически важной трассы М4 в Идлибе.
Военная полиция России начала сопровождать транспорт в Идлибе
  • globallookpress.com

Об этом информирует Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Благодаря совместной работе ЦПВС с местными администрациями в сирийских провинциях Эль-Ракка и Эль-Хасеке с 25 мая организовано сопровождение гражданского автотранспорта на участке трассы М4 между населёнными пунктами Айн-Исса и Тель-Тамр (дистанция более 160 км)», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее в ЦПВС сообщили, что в сирийской провинции Хасеке прошло российско-турецкое патрулирование.

В марте сирийские террористы заложили взрывчатку на маршруте турецкой колонны в Идлибе.

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