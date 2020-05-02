Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской Хасеке

Российско-турецкое патрулирование прошло в сирийской провинции Хасеке.

«Продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Делави-Кара — Джиллика — Эль-Фирдаус — Акка — Шамсия — Акка — Эль-Фирдаус — Джилика — Делави-Кара в провинции Хасеке», — приводит ТАСС сообщение российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Отмечается, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование по трём маршрутам в провинции Алеппо и по одному — в провинции Хасеке.

Ранее сообщалось, что террористы обстреляли населённый пункт в сирийской провинции Идлиб.