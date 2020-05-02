Россия и Турция провели совместное патрулирование в сирийской Хасеке

Короткая ссылка
Российско-турецкое патрулирование прошло в сирийской провинции Хасеке.

«Продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года. Состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту: Делави-Кара — Джиллика — Эль-Фирдаус — Акка — Шамсия — Акка — Эль-Фирдаус — Джилика — Делави-Кара в провинции Хасеке», — приводит ТАСС сообщение российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Отмечается, что подразделения российской военной полиции провели патрулирование по трём маршрутам в провинции Алеппо и по одному — в провинции Хасеке.

Ранее сообщалось, что террористы обстреляли населённый пункт в сирийской провинции Идлиб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить