Террористы обстреляли населённый пункт в сирийской провинции Идлиб

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил, что террористическая организация «Джебхат Ан-Нусра»* совершила обстрел в сирийской провинции Идлиб.

«Зафиксирован один обстрел населённого пункта Кафер-Небель в провинции Идлиб со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — цитирует РИА Новости Журавлёва.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия отмечает усилия Турции по вытеснению боевиков из района трассы М4 в сирийской провинции Идлиб и рассчитывает на завершение работы по размежеванию оппозиции и террористов в регионе.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.