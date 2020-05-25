В Липецкой области пояснили слова губернатора о данных по COVID-19

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В администрации Липецкой области пояснили, что на опубликованной в СМИ аудиозаписи глава региона Игорь Артамонов уточнял количество проведённых в субъекте тестов на коронавирус.
В Липецкой области пояснили слова губернатора о данных по COVID-19
  • РИА Новости

Ранее депутат Липецкого облсовета Олег Хомутинников опубликовал в Telegram аудиозапись, на которой, предположительно, Артамонов общался со своим заместителем Александром Ильиным, передаёт РИА Новости.

В ходе разговора глава региона сказал, что некие цифры «надо поменять, а то о нашем регионе плохо подумают», а также призвал «не подставлять субъект».

По словам Хомутинникова, речь идёт о данных, касающихся заболевших коронавирусом.

«Опубликованная запись была сделана на заседании регионального оперативного штаба. В разговоре ведётся речь не о количестве заболевших, а о количестве тестов на коронавирус, проводимых в Липецкой области», — говорится в сообщении администрации региона.

Уточняется, что в статистике регионального инфоцентра по ситуации с коронавирусом указывается меньшее количество тестов на COVID-19, чем реально проведено в Липецкой области.

В администрации сообщили, что глава региона во избежание ошибок призывал тщательно проверять данные отчётности.

«Кроме того (и это слышно на записи), он (Артамонов. — RT) просит привести отчётность в соответствие с фактическими цифрами», — отмечается в сообщении.

12 мая в Липецкой области приостановили режим самоизоляции.

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