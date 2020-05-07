Власти объяснили слова липецкого губернатора о «разгоне людей»

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Распространённые в СМИ слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для «разгона людей» вырваны из контекста, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Власти объяснили слова липецкого губернатора о «разгоне людей»
  • РИА Новости

Ранее в соцсетях появилась аудиозапись, на которой, предположительно, Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина обсуждают использование дезинфицирующего средства для борьбы с коронавирусом. Мужчина с голосом, похожим на голос главы региона, говорит, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».

«Данная аудиозапись — лишь фрагмент совещания, вырванный из контекста. Одним из основных вопросов в повестке был низкий индекс самоизоляции в Липецке. Странно думать, что руководство региона и города решило таким образом нанести вред здоровью населения», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что дезинфекцию планировали проводить ради сохранения здоровья людей, которые продолжали посещать общественные места, несмотря на запрет.

Власти также рассказали, что на совещании, о котором идёт речь, рассматривались различные варианты, в итоге от массовой дезинфекции и химикатов отказались в пользу точечной обработки — метод показал слишком большой расход раствора.

В Липецкой области действует режим всеобщей самоизоляции из-за COVID-19, в начале мая также был введён масочный режим

Всего в регионе зафиксировано более 600 случаев заболевания.

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