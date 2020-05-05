В Липецкой области вводят масочный режим из-за коронавируса
- РИА Новости
«С 6 по 8 мая гражданам рекомендуется в общественных местах носить маски, закрывающие нос и рот. С 9 мая мера будет обязательной», — указано в сообщении.
В администрации добавили, что в настоящее время в Липецкой области достаточное количество масок. Отмечается, что в регионе будет установлен контроль за соблюдением масочного режима.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области вводится масочный режим.
«Невские новости» сообщали, что в Коми приняли решение ввести карантин в больницах и социальных учреждениях, где находятся пациенты с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями.