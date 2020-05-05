В Липецкой области вводят масочный режим из-за коронавируса

В Липецкой области власти вводят масочный режим в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом информирует областная администрация.

«С 6 по 8 мая гражданам рекомендуется в общественных местах носить маски, закрывающие нос и рот. С 9 мая мера будет обязательной», — указано в сообщении.

В администрации добавили, что в настоящее время в Липецкой области достаточное количество масок. Отмечается, что в регионе будет установлен контроль за соблюдением масочного режима.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области вводится масочный режим.

«Невские новости» сообщали, что в Коми приняли решение ввести карантин в больницах и социальных учреждениях, где находятся пациенты с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями.