В Тюменской области вводится масочный режим

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В Тюменской области приняли решение ввести масочный режим с 6 мая. Изменения в соответствующее постановление внёс губернатор Александр Моор.
В Тюменской области вводится масочный режим
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Маски необходимы в общественном транспорте и в такси, при посещении мест приобретения товаров и получении услуг, при посещении органов власти и организаций, деятельность которых не приостановлена, сообщает «Вслух.ру».

В регионе выявлено 28 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с подтверждённым диагнозом — 589 человек.

«Заметный прирост наблюдается за майские праздники. Это значит, что жители не соблюдают меры безопасности, не соблюдают режим самоизоляции. Это грозит тем, что в регионе может быть продлён режим повышенной опасности», — заявила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Коми приняли решение ввести карантин в больницах и социальных учреждениях, где находятся пациенты с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями.

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