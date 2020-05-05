В Тюменской области вводится масочный режим

В Тюменской области приняли решение ввести масочный режим с 6 мая. Изменения в соответствующее постановление внёс губернатор Александр Моор.

Маски необходимы в общественном транспорте и в такси, при посещении мест приобретения товаров и получении услуг, при посещении органов власти и организаций, деятельность которых не приостановлена, сообщает «Вслух.ру».

В регионе выявлено 28 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с подтверждённым диагнозом — 589 человек.

«Заметный прирост наблюдается за майские праздники. Это значит, что жители не соблюдают меры безопасности, не соблюдают режим самоизоляции. Это грозит тем, что в регионе может быть продлён режим повышенной опасности», — заявила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Коми приняли решение ввести карантин в больницах и социальных учреждениях, где находятся пациенты с ослабленным здоровьем и хроническими заболеваниями.