В Липецкой области приостановили режим самоизоляции

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В Липецкой области приостанавливают режим самоизоляции, введённый из-за коронавируса. Об этом заявил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
В Липецкой области приостановили режим самоизоляции
  • РИА Новости

По его словам, последние четыре дня ситуация стабильная, а прироста заболевших нет, «наблюдается даже уменьшение».

«Спасибо липчанам за проявленную дисциплину. Это позволяет нам принять целый комплекс более мягких решений. Мы не отменяем, а приостанавливаем режим самоизоляции и пропускной режим», — цитирует пресс-служба администрации Артамонова.

По его словам, если ситуация будет развиваться негативно, все вернут.

Как отмечается, «исключаются любые массовые мероприятия», как и прежде, а режим самоизоляции сохраняется для приезжающих в регион, для жителей области в возрасте 65 лет и старше и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

При этом масочный режим должен строго соблюдаться на всей территории области, добавляется на сайте администрации.

«ТРЦ, кинотеатры, вещевые рынки, предприятия общепита, фитнес-центры пока остаются закрытыми», — говорится в сообщении.

Ранее в Липецкой области ввели масочный режим.

Согласно данным на 12 мая, в Липецкой области выявлено 944 случая заболевания коронавирусом. 

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