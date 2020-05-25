Эксперт оценила снижение спроса на ипотеку в России в апреле

Младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина оценила снижение спроса на ипотеку среди россиян в апреле 2020 года.

«Снижение обусловлено и фактором предложения, и фактором спроса. Банки, понимая неопределённость будущих доходов заёмщиков, ужесточают свои кредитные политики», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, многие банки в конце марта повышали ставки и первоначальный взнос. Они также более пристрастно изучают перспективы доходов клиентов, пояснила Щурихина.

Как отметила эксперт, заёмщики, со своей стороны, предпочли отложить покупку до того момента, пока не прояснится ситуация с их доходами и со снятием ограничительных мер.

Ранее финансовый консультант, кандидат экономических наук Максим Кривелевич в беседе с URA.RU прокомментировал снижение спроса на ипотеку среди россиян в апреле 2020 года.