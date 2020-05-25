Эксперт прокомментировал снижение спроса на ипотеку в России в апреле

Независимый эксперт рынка недвижимости Андрей Бекетов прокомментировал снижение спроса на ипотеку среди россиян в апреле 2020 года.

«В первую очередь такое значительное падение обусловлено эпидемией коронавируса, а также режимом самоизоляции и введением необходимых карантинных мер», — сказал он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Кроме того, отметил эксперт, россияне не посещали банки лично для оформления сделок и отложили их, а кредитные организации не проводили большого количества крупных операций онлайн на фоне закрытия многих офисов.

Как прогнозирует Бекетов, в мае-июне может быть заметен незначительный подъём, который не станет началом постоянного роста данной отрасли.

Вместе с тем, добавил эксперт, какая-то часть граждан продолжит активно покупать квартиры, поскольку потребность в жилье остаётся.

Ранее финансовый консультант, кандидат экономических наук Максим Кривелевич в беседе с URA.RU прокомментировал снижение спроса на ипотеку среди россиян в апреле 2020 года.