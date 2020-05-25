Минобороны КНР направило российским военным маски и защитные костюмы

Министерство обороны Китайской Народной Республики направило российским военным маски и защитные костюмы.

«С одобрения Центрального военного совета Народно-освободительная армия Китая 22 и 24 мая направила вооружённым силам России, Монголии и Восточному Тимору материальную помощь в виде масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств», — приводит РИА Новости сообщение китайского оборонного ведомства.

Отмечается, что армия Китая будет и дальше усиливать международное сотрудничество в борьбе с эпидемией.

В апреле сообщалось, что Министерство обороны России доставило из Китая в Молдавию самолётом Ан-124 медицинскую помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.