Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска бизнес-партнёров

Заммэра столицы Наталья Сергунина заявила о запуске сервиса для поиска партнёров Московским инновационным кластером.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

По её словам, с помощью искусственного интеллекта пользователи кластера смогут найти потенциальных партнёров для развития своего бизнеса.

«Функционал платформы постоянно улучшается, чтобы участники кластера могли быстро найти необходимые инструменты для развития и решения своих задач», — отметила Сергунина.

Она добавила, что к Московскому инновационному кластеру присоединилось уже более 2,5 тыс. организаций, которым доступно более 200 мер поддержки, а также целый набор полезных в работе цифровых инструментов и сервисов.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что сервисы Московского инновационного кластера сделали доступными для юрлиц и индивидуальных предпринимателей из всех российских регионов.