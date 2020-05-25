Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска бизнес-партнёров

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Заммэра столицы Наталья Сергунина заявила о запуске сервиса для поиска партнёров Московским инновационным кластером.
Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска бизнес-партнёров
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

По её словам, с помощью искусственного интеллекта пользователи кластера смогут найти потенциальных партнёров для развития своего бизнеса.

«Функционал платформы постоянно улучшается, чтобы участники кластера могли быстро найти необходимые инструменты для развития и решения своих задач», — отметила Сергунина.

Она добавила, что к Московскому инновационному кластеру присоединилось уже более 2,5 тыс. организаций, которым доступно более 200 мер поддержки, а также целый набор полезных в работе цифровых инструментов и сервисов.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что сервисы Московского инновационного кластера сделали доступными для юрлиц и индивидуальных предпринимателей из всех российских регионов.

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