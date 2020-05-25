Студентка рассказала о работе медсестрой в инфекционном госпитале Волгограда

Шестикурсница Волгоградского медуниверситета Дарья Разумовская рассказала о работе медсестрой в инфекционном госпитале на фоне пандемии коронавируса.

Как передаёт РИА Новости, Дарья уже год работает медсестрой в терапевтическом отделении Волгоградской областной больницы №5.

В интервью информационному агентству она призналась, что выход на работу после того, как больницу перепрофилировали для приёма пациентов с коронавирусом, был добровольным, а прежде чем согласиться, она советовалась со своими родными.

«Я прекрасно понимаю, что подвергаю себя опасности. Мне сказали: «Думай сама, ты уже взрослый человек, это твой выбор». Я подумала, что это опыт, возможность узнать о новой болезни, ну и деньги тоже лишними не будут», — отметила студентка.

Она добавила, что дежурит в «грязной зоне» сутки через четверо, при этом самое сложное, по её словам, это постоянно находиться в специальном костюме.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и вышла на плато.