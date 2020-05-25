Заммэра Москвы оценил ситуацию на рынке труда в столице

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью РИА Новости заявил, что в столице не ожидается критичной ситуации на рынке труда.

«Реально мы увидим, как будет складываться ситуация на рынке труда, через месяц-два. Но уверен, что критичной ситуации у нас не будет», — сказал он.

По его словам, сфера услуг, которая вынуждена простаивать и где возможны увольнения, «традиционно очень быстро восстанавливается».

Ефимов отметил, что когда предприятия сферы услуг начнут работать, то они быстро найдут сотрудников на рынке труда.

«В целом у нас рынок всегда был и есть профицитный с точки зрения рабочих мест», — заявил заммэра.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что количество зарегистрированных безработных в стране возросло почти вдвое. Она добавила, что за помощью в поиске работы или за пособием обратились более 1,6 млн человек.