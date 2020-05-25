За сутки в России подтверждено 8946 случаев заболевания коронавирусом
- РИА Новости
За предыдущие сутки у 8599 человек в 84 регионах России выявили коронавирус.
Ранее президент России Владимир Путин провёл совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. В ходе совещания глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что распространение коронавируса в России вышло на плато.
Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News назвал меры, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.