За сутки в России подтверждено 8946 случаев заболевания коронавирусом

В России за сутки зафиксировали 8946 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. За всё время пандемии в стране подтверждено 353 427 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За предыдущие сутки у 8599 человек в 84 регионах России выявили коронавирус.

Ранее президент России Владимир Путин провёл совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране. В ходе совещания глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что распространение коронавируса в России вышло на плато.

Вирусолог Александр Чепурнов в беседе с Nation News назвал меры, которые, по его словам, помогают снизить количество больных коронавирусом.