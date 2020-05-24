Прокуратура взяла на контроль дело о перестрелке на юге Москвы

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Прокуратура взяла на контроль расследование перестрелки на Каширском шоссе в Москве.
Прокуратура взяла на контроль дело о перестрелке на юге Москвы
  • РИА Новости

«Прокуратура Москвы поставила на контроль результаты расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 222 УК России (незаконный оборот оружия) и ст. 213 УК России (хулиганство)», — приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы на территории жилого комплекса «Ясный» произошла перестрелка. Участники конфликта, предположительно, скрылись на нескольких автомобилях.

Позднее в Главном управлении МВД по Москве сообщили о задержании троих предполагаемых участников перестрелки. СК завёл уголовное дело.

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