В Петербурге рассказали о количестве свободных коек в стационарах

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В Санкт-Петербурге не зафиксировали дефицита мест в стационарах, где оказывается экстренная медицинская помощь, свободно около 20—25% коек.
В Петербурге рассказали о количестве свободных коек в стационарах
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба городского Комитета по здравоохранению.

«В Санкт-Петербурге нет дефицита мест в стационарах, оказывающих экстренную медицинскую помощь. На сегодняшний день в учреждениях свободно порядка 20—25% коек», — цитирует сообщение ТАСС.

Также сообщается, что в городе для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 перепрофилировали 23 учреждения.

Ранее в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга уточнили данные по случаям смерти пациентов с COVID-19.

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