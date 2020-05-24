В Петербурге рассказали о количестве свободных коек в стационарах

В Санкт-Петербурге не зафиксировали дефицита мест в стационарах, где оказывается экстренная медицинская помощь, свободно около 20—25% коек.

Об этом информирует пресс-служба городского Комитета по здравоохранению.

«В Санкт-Петербурге нет дефицита мест в стационарах, оказывающих экстренную медицинскую помощь. На сегодняшний день в учреждениях свободно порядка 20—25% коек», — цитирует сообщение ТАСС.

Также сообщается, что в городе для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 перепрофилировали 23 учреждения.

Ранее в Комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга уточнили данные по случаям смерти пациентов с COVID-19.