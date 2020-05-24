В Петербурге уточнили данные по случаям смерти пациентов с COVID-19

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Комиссия по анализу летальных исходов в Санкт-Петербурге подтвердила, что с апреля — начала мая от последствий заболевания коронавирусной инфекцией скончались ещё 20 пациентов с хроническими болезнями в возрасте от 28 до 90 лет.
В Петербурге уточнили данные по случаям смерти пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Петербурга.

«Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжёлых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, в эпидемический сезон 2020—2021 подтвердила ещё 20 смертельных случаев от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге... в апреле — начале мая 2020 года», — говорится в пресс-релизе.

В частности, скончались девять женщин (в возрасте от 53 до 90 лет) и 11 мужчин (от 28 до 90 лет), у них были гипертоническая болезнь, сахарный диабет, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, осложнившие течение основного заболевания.

«Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19», — подчеркнули в комитете.

В России за сутки скончались 153 человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в мире выросла до 6,8%, в то время как показатели летальности от коронавируса в России остаются в 7,4 раза ниже мировых.

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