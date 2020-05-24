В России за сутки скончались 153 пациента с коронавирусом

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В России за сутки скончались 153 человека с подтверждённой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением вируса.
В России за сутки скончались 153 пациента с коронавирусом
  • © АГН «Москва»

Общее число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в России достигло 3541.

Накануне сообщалось о смерти 139 пациентов с коронавирусом.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что смертность от коронавируса в мире выросла до 6,8%, в то время как показатели летальности от коронавируса в России остаются в 7,4 раза ниже мировых.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией и вышла на плато.

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