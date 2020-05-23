За сутки в России скончались 139 пациентов с коронавирусом
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В сообщении говорится, что общее число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 в России достигло 3388.
Днём ранее в стране скончались 150 пациентов с коронавирусом.
22 мая вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с участием президента России Владимира Путина прокомментировала показатель смертности от коронавируса в стране.
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и вышла на плато.