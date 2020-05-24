Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

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Российский президент Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, отметив их особый вклад в межнациональный мир.
Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам
  • © РИА Новости

Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодёжи», — подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил особое почитание мусульманами в России исторических, культурных и религиозных традиций предков.

По словам главы государства, в условиях распространения коронавирусной инфекции гуманитарная и благотворительная миссия мусульманского духовенства приобретает особую востребованность и служит сбережению жизни и здоровья граждан.

Ранее Путин попросил мусульман в этом году отпраздновать Ураза-байрам дома

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