Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Российский президент Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, отметив их особый вклад в межнациональный мир.

Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Мусульманская община России активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодёжи», — подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил особое почитание мусульманами в России исторических, культурных и религиозных традиций предков.

По словам главы государства, в условиях распространения коронавирусной инфекции гуманитарная и благотворительная миссия мусульманского духовенства приобретает особую востребованность и служит сбережению жизни и здоровья граждан.

Ранее Путин попросил мусульман в этом году отпраздновать Ураза-байрам дома.