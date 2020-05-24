В России за сутки от коронавируса вылечились 5363 человека

Короткая ссылка
В России за сутки после коронавирусной инфекции выздоровели ещё 5363 человека, информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.
В России за сутки от коронавируса вылечились 5363 человека
  • © РИА Новости

Общее число вылечившихся от коронавируса увеличилось до 113 299.

Накануне были выписаны 8111 человек, переболевших коронавирусом.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что полностью выздоровевший от COVID-19 повторно не заболевает этой инфекцией.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU оценил снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить