В России за сутки от коронавируса вылечились 5363 человека
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Общее число вылечившихся от коронавируса увеличилось до 113 299.
Накануне были выписаны 8111 человек, переболевших коронавирусом.
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что полностью выздоровевший от COVID-19 повторно не заболевает этой инфекцией.
Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU оценил снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России.