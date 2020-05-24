В России за сутки от коронавируса вылечились 5363 человека

В России за сутки после коронавирусной инфекции выздоровели ещё 5363 человека, информирует оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Общее число вылечившихся от коронавируса увеличилось до 113 299. Накануне были выписаны 8111 человек, переболевших коронавирусом. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что полностью выздоровевший от COVID-19 повторно не заболевает этой инфекцией. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU оценил снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России.