Директор центра Гамалеи оценил шансы повторно заболеть коронавирусом
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- РИА Новости
«Полностью выздоровевший человек повторно не заболевает», — цитирует его РИА Новости.
Гинцбург отметил, что с повторным заболеванием COVID-19 часто путают случаи, когда человек в результате перенесённого заболевания становится носителем.
«И возможность его заболевания связана с тем, что он не повторно заразился, а просто в результате ослабления иммунных реакций организма продолжил болеть», — отметил директор центра Гамалеи.
Ранее Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса может начаться к концу лета.