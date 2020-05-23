Директор центра Гамалеи оценил шансы повторно заболеть коронавирусом

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал шансы повторного заболевания человека коронавирусной инфекцией COVID-19.
Директор центра Гамалеи оценил шансы повторно заболеть коронавирусом
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Полностью выздоровевший человек повторно не заболевает», — цитирует его РИА Новости.

Гинцбург отметил, что с повторным заболеванием COVID-19 часто путают случаи, когда человек в результате перенесённого заболевания становится носителем.

«И возможность его заболевания связана с тем, что он не повторно заразился, а просто в результате ослабления иммунных реакций организма продолжил болеть», — отметил директор центра Гамалеи.

Ранее Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса может начаться к концу лета.

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