Директор центра Гамалеи оценил шансы повторно заболеть коронавирусом

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал шансы повторного заболевания человека коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Полностью выздоровевший человек повторно не заболевает», — цитирует его РИА Новости.

Гинцбург отметил, что с повторным заболеванием COVID-19 часто путают случаи, когда человек в результате перенесённого заболевания становится носителем.

«И возможность его заболевания связана с тем, что он не повторно заразился, а просто в результате ослабления иммунных реакций организма продолжил болеть», — отметил директор центра Гамалеи.

Ранее Гинцбург заявил, что производство вакцины от коронавируса может начаться к концу лета.