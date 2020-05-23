МВД России автоматически продлит трудовые патенты иностранцам
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
«В случае окончания срока действия патента в период с 15 марта по 15 июня 2020 года он автоматически продлевается на 93 дня», — заявили в ведомстве.
В МВД подчеркнули, что для продления патента не требуется никаких оплат. В сообщении указывается, что требования работодателей об уплате иностранными гражданами авансового платежа являются необоснованными.
В апреле МВД сообщало, что иностранные работники в период с 15 марта по 15 июня могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов.