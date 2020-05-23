МВД России автоматически продлит трудовые патенты иностранцам

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МВД России автоматически продлит на 93 дня действие рабочих патентов для иностранных граждан в случае окончания срока действия таких патентов до 15 июня.
МВД России автоматически продлит трудовые патенты иностранцам
  • © Виталий Невар
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«В случае окончания срока действия патента в период с 15 марта по 15 июня 2020 года он автоматически продлевается на 93 дня», — заявили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что для продления патента не требуется никаких оплат. В сообщении указывается, что требования работодателей об уплате иностранными гражданами авансового платежа являются необоснованными.

В апреле МВД сообщало, что иностранные работники в период с 15 марта по 15 июня могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов.

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