Иностранцы смогут работать в Москве без патента до 15 июня

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ГУ МВД по Москве сообщило, что иностранные работники в период с 15 марта по 15 июня могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов.
Иностранцы смогут работать в Москве без патента до 15 июня
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главка.

«Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации и не имеющие разрешения на работу или патента, вне зависимости от цели въезда в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2020 года могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов», — заявили в МВД.

Отмечается, что работодатели и заказчики могут принимать на работу иностранцев при наличии разрешения на использование иностранных рабочих. 

При этом обязательным условием является соблюдение работодателем требований законодательства, в том числе установленные ограничения и меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что карантинные меры из-за распространения коронавируса нужно «администрировать дальше».

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