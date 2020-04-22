Собянин: карантинные меры нужно «администрировать дальше»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости «и дальше администрировать карантинные мероприятия» в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания координационного совета при правительстве России.

«Мэр Москвы напомнил, что необходимо и дальше администрировать карантинные мероприятия», — говорится на сайте правительства столицы.

Также Собянин заявил, что при нынешних темпах распространения коронавируса в течение трёх-четырёх недель все 80 тыс. коек в России будут заполнены.

В связи с этим он считает, что в некоторых регионах России необходимо увеличить коечный фонд.