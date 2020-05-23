Во Владивосток вернулось погрузившее батискаф в Марианскую впадину судно

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Во Владивосток вернулся спасательный буксир ТОФ «Фотий Крылов», обеспечивавший погружение полностью автономного подводного аппарата «Витязь-Д» на дно Марианской впадины.
Во Владивосток вернулось погрузившее батискаф в Марианскую впадину судно
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Об этом сообщила пресс-служба ВМФ России.

Во Владивостоке прошла торжественная церемония встречи буксира «Фотий Крылов».

Отмечается, что главной задачей экспедиции, которая работала на борту буксира, «стало проведение демонстрационного эксперимента по погружению на дно Марианской впадины автономного необитаемого подводного аппарата «Витязь-Д».

Кроме того, во время экспедиции в акваториях Японского и Филиппинского морей произведены испытательные погружения аппарата на глубину 2400 и 5200 м.

Ранее сообщалось, что российский автономный подводный аппарат установил на дне Марианской впадины вымпел в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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