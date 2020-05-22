Штраф за отсутствие маски в Подмосковье составит 4 тысячи рублей

Штраф за отсутствие маски в общественных местах и транспорте в Московской области составит 4 тыс. рублей.

«За нарушение этого правила граждане могут получить штраф в соответствии с подмосковным КоАП, согласно которому нарушителей режима повышенной готовности в регионе ждёт штраф 4 тыс. рублей», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального правительства.

Отмечается, что рекомендация носить маски, респираторы в общественных местах и транспорте становится для всех жителей Подмосковья обязательной.

Ранее Воробьёв заявил, что с 23 мая в Подмосковье отменяют электронные пропуска.

По его словам, в регионе с 25 мая будут смягчены ограничительные меры, введённые из-за COVID-19: заработают торговля автомобилями и офисы продаж на стройках жилья.

В мае в Московской области начал действовать масочный режим, однако санкции за его нарушение были отсрочены.