На дорогах Подмосковья стало на треть больше автомобилей

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На дорогах Московской области число автомобилей увеличилось на 33% по сравнению с началом режима самоизоляции.
На дорогах Подмосковья стало на треть больше автомобилей
  • Reuters

«В Московской области на 33% выросло число транспортных средств на этой неделе по сравнению с периодом начала режима самоизоляции в апреле», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Отмечается, что с 18 по 21 мая по дорогам региона проехало более 7,5 млн автомобилей, что всего на 5% больше, чем за аналогичный период на прошлой неделе.

Ранее сообщалось, что граждан, нарушивших режим самоизоляции и организовавших массовые мероприятия в Московской области, будут привлекать к обязательным работам в больницах.

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