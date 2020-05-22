В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам

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Граждан, нарушивших режим самоизоляции и организовавших массовые мероприятия в Московской области, будут привлекать к обязательным работам в больницах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
В Подмосковье злостных нарушителей самоизоляции привлекут к работам
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

По словам зампреда регионального правительства, главы управления Романа Каратаева, к нарушителям самоизоляции применяют не только штрафы.

«За злостное пренебрежение ограничительными мерами в Подмосковье можно получить и наказание в виде обязательных работ до 100 часов», — сказал он.

Как отмечается, работы предполагают уборку территории больниц, разгрузку медикаментов, лекарств, продуктов и других грузов.

Сообщается, что суд признал виновными несколько человек, нарушивших самоизоляцию в регионе.

Один из них, пишет агентство, собрал друзей для занятий спортом во дворе в Красногорске. Ещё один юноша организовал развлекательное мероприятие возле ТЦ в Химках.

«Подобные поступки должны осуждаться, а ребят с избыточной энергией нужно привлекать к работе на благо области. Сейчас каждая подмосковная больница нуждается в помощи, поэтому нарушителей режима будем направлять в медицинские учреждения для выполнения обязательных работ», — добавил Каратаев. 

Ранее Каратаев сообщил, что в области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции.

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