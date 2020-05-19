В Подмосковье назвали число выявленных нарушений самоизоляции

В пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области назвали число выявленных нарушений карантинных мер, принятых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Как пишет РИА Новости, заместитель председателя правительства Московской области, руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев указал, что за время действия ограничительных мер в Подмосковье выявили более 18 тыс. нарушений.

«Сотрудниками правоохранительных органов и органов государственной власти, а также с помощью видеокамер системы «Безопасный регион» в Московской области с момента ввода ограничительных мер выявлено 18,5 тыс. нарушений режима самоизоляции», — сказал он.

Ранее руководитель московского Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что в Москве выявлено более 70 тыс. нарушений режима самоизоляции.