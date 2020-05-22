Медведев оценил ситуацию с договорённостями по вооружениям с США

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил надежду, что договорённости в сфере контроля над вооружениями не пострадают из-за предвыборной борьбы в США.

По его словам, объявленное Соединёнными Штатами решение о предстоящем выходе из Договора по открытому небу является «очередным шагом США на пути разрушения создававшейся десятилетиями архитектуры международной безопасности».

«Хочется надеяться, что в пылу американской предвыборной борьбы не пострадают другие краеугольные договорённости в сфере контроля над вооружениями», — написал он в Facebook.

По мнению Медведева, Вашингтон должен более ответственно подойти к «скоро истекающему» Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений. Как он отметил, Россия неоднократно подчёркивала, что выступает за сохранение этого договора без каких-либо предусловий.

21 мая американский лидер Дональд Трамп объявил, что США выйдут из Договора по открытому небу. Решение вступает в силу через шесть месяцев.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что посольство США в Москве направило в российское внешнеполитическое ведомство официальную ноту о решении начать процедуру выхода из договора.