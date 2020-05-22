В Тюмени начали лечить от коронавируса при помощи плазмы

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Замначальника Департамента здравоохранения Тюменской области Наталья Логинова заявила, что в Тюмени начали проводить экспериментальное лечение от коронавируса с использованием плазмы переболевших пациентов.
В Тюмени начали лечить от коронавируса при помощи плазмы
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Это очень актуальный метод лечения коронавируса. Мы видим очень хороший терапевтический эффект», — приводит URA.RU слова Натальи Логиновой.

Она сообщила, что уже семь тюменцев, переболевших COVID-19, сдали плазму в региональном пункте переливания крови. Её получили 14 пациентов, которые находятся в активной фазе болезни.

По словам замначальника департамента, в настоящее время всем переболевшим пациентам предлагают сдать плазму для лечения, однако перед этим должен пройти определённый период обследования крови.

Ранее, как передавал портал «Юга.ру», министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков заявил, что в регионе приступили к новому методу лечения пациентов с коронавирусом с помощью переливания плазмы крови выздоровевших.

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