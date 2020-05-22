Голикова оценила работу медицинской системы России во время пандемии

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Зампред правительства России Татьяна Голикова заявила, что российская медицинская система выдержала испытание коронавирусной инфекцией COVID-19.
Голикова оценила работу медицинской системы России во время пандемии
  • РИА Новости

«Сегодня, несмотря на все сложности и мрачность прогнозов, которые давались, мы можем твёрдо сказать, что медицинская система выдержала это испытание», — сказала она.

Ранее Голикова прокомментировала ситуацию в российских регионах, отметив, что ряд из них готовы к частичной отмене ограничений, введённых из-за коронавируса.

12 мая она заявила, что при соблюдении мер предосторожности по коронавирусу Россия может вернуться к нормальной жизни летом.

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