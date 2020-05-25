В Госдуме предложили изменить правила регистрации сайтов

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев выступил с инициативой запретить использовать названия, схожие с названиями ресурсов органов госвласти, при регистрации сайтов в доменных зонах RU и РФ. Копия письма на имя главы Минкомсвязи Максута Шадаева есть в распоряжении RT.
В Госдуме предложили изменить правила регистрации сайтов
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В своём обращении законодатель отметил, что в последнее время всё чаще сообщается об активности мошенников, которые для совершения противоправных действий используют сайты, названия которых схожи с названиями интернет-страниц органов государственной власти.

«В целях снижения уровня мошенничеств в сети интернет прошу запретить использовать для регистрации интернет-страниц названия, схожие с названиями интернет-страниц органов государственной власти, а также полные и сокращённые официальные наименования органов государственной власти», — написал депутат.

Парламентарий также напомнил, что аналогичные требования, согласно действующему законодательству, уже применяются при регистрации юридических лиц.

Ранее прокуратура Москвы предостерегла горожан от посещения мошеннических сайтов, копирующих официальные страницы органов государственной власти.

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