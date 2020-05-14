МВД сообщило о росте более чем на 82% числа IT-преступлений в России

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Количество IT-преступлений, совершённых в России за четыре месяца этого года, увеличилось более чем на 82%.
МВД сообщило о росте более чем на 82% числа IT-преступлений в России
  • globallookpress.com
  • © Fotostand / Schmitt

Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

«Рост IT-преступности составил 82,4%, что в значительной степени повлияло на увеличение общего количества зарегистрированных преступлений в стране за четыре месяца на 0,8%», — сказали в пресс-центре.

Ранее директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков предупредил о распространении нового вида мошенничества с кредитными историями на фоне коронавируса.

По его словам, граждане плохо осведомлены об обмане в сфере кредитных историй, при этом по массовости этот вид мошенничества немногим уступает банковскому.

Член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с радио Sputnik дал рекомендации по защите от мошенников.

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