В НБКИ предупредили о мошенничествах с кредитными историями

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков предупредил о распространении нового вида мошенничества с кредитными историями на фоне коронавируса.

По его словам, граждане плохо осведомлены про обман в сфере кредитных историй, при этом по массовости этот вид мошенничества немногим уступает банковскому.

«Причина такого незнания — в недостаточном понимании предмета мошенничества. Как правило, даже активные заёмщики в своей массе не очень хорошо представляют, что такое кредитная история, какие сведения в ней должны быть, как она формируется и кем может быть использована. Опросы показывают, что 90% граждан знают о существовании кредитной истории, а 20% даже заявляют, что знакомились с её содержанием», — отметил представитель НБКИ в беседе с газетой «Известия».

По данным ведомства, большинство сайтов, которые предлагают предоставить подобные сведения, являются мошенническими, а число обращений на них в марте 2020 года по сравнению с февралём выросло почти на 70%.

Ранее член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц в беседе с радио Sputnik дал рекомендации по защите от мошенников.