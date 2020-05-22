В Москве за сутки от коронавируса вылечились 2900 человек

Ещё 2,9 тыс. человек выписаны в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших превысило 43 тыс., сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2,9 тыс. человек. Всего число выздоровевших от инфекции увеличилось до 43 582», — сообщила вице-мэр.

Накануне сообщалось, что за сутки были выписаны 3746 пациентов.

Ранее главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва заявила, что только врач может принять решение, можно ли пациенту выходить на работу после лечения от коронавируса.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и вышла на плато.