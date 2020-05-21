В Минздраве дали рекомендации по выходу на работу после лечения от коронавируса

Короткая ссылка
Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва заявила, что только врач может принять решение о том, можно ли пациенту выходить на работу после лечения от коронавируса.
В Минздраве дали рекомендации по выходу на работу после лечения от коронавируса
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

В беседе с сайтом «Москва 24» она посоветовала не торопиться приступать к обязанностям и полностью привести организм в порядок.

«Течение очень разное у этого заболевания. Учёные до сих пор разбираются, почему всё настолько индивидуально: кто-то переносит вирус вообще бессимптомно, а кто-то в тяжёлом состоянии. То же самое касается и периода выздоровления — у многих он очень затягивается», — отметила Ткачёва.

По её словам, врач должен прежде всего оценить самочувствие пациента и определить, представляет ли человек угрозу для окружающих.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и вышла на плато.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить