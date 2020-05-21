В Минздраве дали рекомендации по выходу на работу после лечения от коронавируса

Главный гериатр Минздрава Ольга Ткачёва заявила, что только врач может принять решение о том, можно ли пациенту выходить на работу после лечения от коронавируса.

В беседе с сайтом «Москва 24» она посоветовала не торопиться приступать к обязанностям и полностью привести организм в порядок.

«Течение очень разное у этого заболевания. Учёные до сих пор разбираются, почему всё настолько индивидуально: кто-то переносит вирус вообще бессимптомно, а кто-то в тяжёлом состоянии. То же самое касается и периода выздоровления — у многих он очень затягивается», — отметила Ткачёва.

По её словам, врач должен прежде всего оценить самочувствие пациента и определить, представляет ли человек угрозу для окружающих.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН выразил мнение, что Россия, скорее всего, прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 и вышла на плато.