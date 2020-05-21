В Туле возбудили дело из-за фото Гитлера на сайте «Бессмертного полка»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о реабилитации нацизма в отношении жительницы Тульской области, разместившей на сайте «Бессмертного полка» фото Адольфа Гитлера.

Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

«По материалам УМВД России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («реабилитация нацизма»)», — указано в сообщении.

Отмечается, что санкция статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.

Согласно предварительным данным, 8 мая 2020 года девушка зарегистрировалась на сайте акции «Бессмертный полк онлайн» и разместила там фотографию Адольфа Гитлера, указав его как «героя Великой Отечественной войны и Второй мировой войны».

14 мая Следственный комитет возбудил уголовные дела из-за размещения фотографий Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера в ходе виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн».

Подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, подчеркнули в СК.