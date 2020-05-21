В Госдуме прокомментировали идею поддержки спортивной индустрии

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Зампред комиссии Госдумы по вопросам поддержки малого и среднего предпринимательства, член комитета по бюджету и налогам Айрат Фаррахов прокомментировал идею выдавать гражданам ваучеры вместо денег за билеты на перенесённые спортивные мероприятия и абонементы в фитнес-центр.
В Госдуме прокомментировали идею поддержки спортивной индустрии
  • РИА Новости

По его словам, до пандемии было продано множество билетов на разные спортивные мероприятия, перенесённые впоследствии из-за введённых ограничений по коронавирусу. 

«По действующему закону организаторы должны вернуть деньги за билеты, но у них сейчас нет такой возможности. Даже если они найдут средства для возврата покупателям, то тогда не смогут выплатить зарплаты сотрудникам. Поэтому обязательный возврат денег для многих означает неминуемое банкротство», — пояснил депутат в беседе с «Парламентской газетой».

Отмечается, что инициатива также касается фитнес-центров, приостановивших работу. 

Предложенную поправку планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 21 мая при обсуждении проекта закона об антикризисных мерах.

В Минэкономразвития и в Минспорте уже поддержали эту идею. 

Ранее сообщалось, что Минспорт подготовил план по снятию ограничений в отрасли спорта.

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