СК нашёл распространителя фейка о продаже масок из гумпомощи КНР
- АГН «Москва»
Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
«Установлена подозреваемая в совершении преступления — это 38-летняя жительница Москвы, которая занимается предпринимательской деятельностью», — приводятся слова Петренко на сайте СК.
Женщину доставили в Следственный комитет и допросили. Петренко добавила, что подозреваемой предъявят обвинение в ближайшее время.
Ранее СК возбудил уголовное дело на автора недостоверной информации о продаже в Москве защитных масок из гуманитарной помощи, поступившей из Китая.