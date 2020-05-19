СК возбудил дело на автора фейка о продаже масок из гумпомощи КНР

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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело на автора недостоверной информации о продаже в Москве защитных масок из гуманитарной помощи, поступившей из Китая.
СК возбудил дело на автора фейка о продаже масок из гумпомощи КНР
  • © СК РФ

«В Главном следственном управлении СК возбуждено уголовное дело по факту распространения ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения в период распространения новой коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС сообщение Следственного комитета.

Отмечается, что речь идёт о видеоролике, размещённом в соцсетях.

«Видео содержит не соответствующее действительности утверждение о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты, являющихся гуманитарной помощью и подлежащих в связи с этим распределению среди граждан бесплатно», — объяснили в СК.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура признала ложной информацию об искусственном создании COVID-19.

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