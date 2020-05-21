В новом КоАП предложили ввести наказание для юрлиц за ночной шум

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству предложил предусмотреть в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) России ответственность для кафе, ресторанов и строительных объектов, расположенных вблизи жилых домов, за шум в ночное время.

«Установить в новом Кодексе России об административных правонарушениях административную ответственность для граждан, должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время», — говорится в тексте предложений, который приводит РИА Новости.

При этом предлагается предоставить сотрудниками правоохранительных органов право составлять протоколы о таких административных правонарушениях.

Первый зампред комитета Совфеда Ирина Рукавишникова отметила, что в текущем проекте КоАП содержится только статья об ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное время.

«Но не в меньшей степени, чем беспокойные соседи, нарушать права россиян на отдых в ночное время могут расположенные рядом с жильём кафе и рестораны, проведение строительных или иных шумных работ ночью», — добавила она.

Ранее Министерство юстиции России предложило в новом КоАП ввести наказания для тех, кто не препятствует производству шума в период с 23:00 по 7:00.

Предполагается, что такая мера позволит привлечь к ответственности хозяев лающих по ночам собак, а также тех, кто не выключает сигнализацию автомобиля.

Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в беседе с Nation News оценила инициативу ввести штрафы за шум в жилых домах.