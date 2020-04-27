Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время

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Министерство юстиции России предложило ввести наказания для тех, кто не препятствует производству шума в период с 23:00 по 7:00.

«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23.00 до 7.00, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что данное дополнение позволит привлекать к ответственности хозяев лающих по ночам собак, а также тех, кто не выключает сигнализацию автомобиля.

В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.

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