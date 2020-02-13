Эксперт оценил предложение о запрете на шум в жилых домах в определённые часы

Адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.

По его словам, соблюдать подобные правила будет сложно, поскольку люди в это время только заканчивают работать.

«Прекращение шума в семь вечера — это абсурд, который нельзя допускать. Надо учитывать ночные периоды времени и конкретную специфику региона. Москва до 11—12 часов ночи не спит, Москва бодрствует. Критерии оценки с 19:00, наверное, могут иметь место лишь для отдельно взятых немосковских регионов», — отметил адвокат в беседе с НСН.

По его мнению, соответствующие нормы с учётом специфики региона необходимо закреплять в единых нормативах федерального законодательства.

Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в беседе с Nation News также оценила инициативу ввести штрафы за шум в жилых домах.