Эксперт оценил предложение о запрете на шум в жилых домах в определённые часы
- АГН «Москва»
По его словам, соблюдать подобные правила будет сложно, поскольку люди в это время только заканчивают работать.
«Прекращение шума в семь вечера — это абсурд, который нельзя допускать. Надо учитывать ночные периоды времени и конкретную специфику региона. Москва до 11—12 часов ночи не спит, Москва бодрствует. Критерии оценки с 19:00, наверное, могут иметь место лишь для отдельно взятых немосковских регионов», — отметил адвокат в беседе с НСН.
По его мнению, соответствующие нормы с учётом специфики региона необходимо закреплять в единых нормативах федерального законодательства.
Ранее исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в беседе с Nation News также оценила инициативу ввести штрафы за шум в жилых домах.