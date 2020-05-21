СК возбудил дело после обрушения лестничного марша в доме в Энгельсе
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в пресс-релизе регионального главка СК.
Следователи начали допрашивать жильцов дома, представителей управляющей компании и сотрудников органа местного самоуправления.
Кроме того, была затребована документация на жилой дом для подтверждения сведений о признании его аварийным и подлежащим расселению, а также для назначения строительной судебной экспертизы.
По итогам следственной проверки будет дана юридическая оценка действиям или бездействию лиц, в чьи полномочия входило расселение жильцов данного дома, а также контроль за его техническим состоянием и безопасностью проживания.
20 мая при обрушении лестничного марша в жилом доме в Энгельсе пострадала женщина, её госпитализировали.
СК начал проверку по факту инцидента в связи с сообщениями о признании дома аварийным в 2018 году.