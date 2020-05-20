СК начал проверку после обрушения в доме в Энгельсе

Следственный комитет начал проверку после обрушения лестничного марша в жилом доме в Саратовской области.

«По предварительным данным, 20 мая 2020 года около 08:30 в городе Энгельс-1 (Лётный городок) произошло обрушение лестничного марша, ведущего на третий этаж четырёхэтажного кирпичного жилого дома», — сообщили в ведомстве.

Травмы получила 36-летняя женщина. Следователи осматривают место происшествия.

«В связи с сообщениями о признании дома аварийным в 2018 году следователями будет дана юридическая оценка действиям лиц, в чьи полномочия входил контроль за состоянием и безопасностью проживания в данном доме», — подчеркнули там.

Ранее стало известно, что при обрушении лестничного марша в жилом доме в Энгельсе пострадал один человек. Инцидент произошёл в доме по адресу Лётный городок, дом 35.