При обрушении лестничных маршей в доме в Энгельсе пострадала женщина

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В жилом доме в Энгельсе обрушились два лестничных марша, в результате инцидента пострадал один человек.
При обрушении лестничных маршей в доме в Энгельсе пострадала женщина
  • © ГУ МЧС по Саратовской области

Отмечается, что обрушение произошло в доме по адресу Лётный городок, дом 35.

«Произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвёртым этажами», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС России.

Уточняется, что пострадавшую в результате инцидента женщину госпитализировали.

7 мая в результате обрушения строительных лесов на Расстанной улице в Санкт-Петербурге погиб 33-летний мужчина.

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