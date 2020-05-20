При обрушении лестничных маршей в доме в Энгельсе пострадала женщина

В жилом доме в Энгельсе обрушились два лестничных марша, в результате инцидента пострадал один человек.

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Отмечается, что обрушение произошло в доме по адресу Лётный городок, дом 35. «Произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвёртым этажами», — цитирует РИА Новости пресс-службу МЧС России. Уточняется, что пострадавшую в результате инцидента женщину госпитализировали. 7 мая в результате обрушения строительных лесов на Расстанной улице в Санкт-Петербурге погиб 33-летний мужчина.